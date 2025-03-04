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Giriş Tarihi: 4.3.2025 16:23 Son Güncelleme: 4.3.2025 16:29

Erdemli Polisi haraç çetesini yakalandı

Mersin’in Erdemli ilçesinde silahla tehdit ederek 500 bin TL haraç isteyen 5 şüpheli yakalandı. 5 kişi çıkartıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

DURHASAN ŞAHİN
Erdemli Polisi haraç çetesini yakalandı

Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Erdemli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri bir kişinin silahla tehdit edilerek 500 bin lira para istediği yönünde aldığı istihbaratı değerlendirerek kişileri takibe alarak 5 şüpheliyi belirlendi. Polisin teknik ve fiziki takibine alınan 5 şüpheli tekrar şantajla para istemek için müştekiye ait iş yerine geldiğinde operasyonla suçüstü yakalandı. Yakalanan şüphelilerin üzerinden 2 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

'Nitelikli Yağma ve Tehdit' suçlarından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Erdemli Polisi haraç çetesini yakalandı
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