Erdoğan’dan Filistinliler ve tüm insanlık için dua

Aziz milletimizin ve İslam âlemininLeyle-i Regaib'ini tebrik ediyor, buulvi gecenin başta zor günlerden geçenFilistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüminsanlığa refah, huzur ve hayırlar getirmesiniRabbimden niyaz ediyorum.Gecemiz mübarek olsun.Ülkemiz, milletimizile tüm İslam âleminin Regaipgecesi ve üç ayları mübarek olsun.Filistinli kardeşlerimiz ve bütün mazlumlariçin birleştirdiğimiz dualarımızınkabul olmasını diliyor, bu mübarekgecenin; barışın, kurtuluşun ve huzurunmüjdecisi olmasını temenni ediyorum.Rahmet ve mağfiret mevsimiüç ayları müjdeleyen, manevi arınmave aklanmanın fırsatlarından birisi olanbu kutlu gecenin aziz milletimiz, Türkİslamâlemi, yurtiçinde ve yurtdışındayaşayan tüm vatandaşlarımız açısındannice hayırlara ve güzelliklere kapı aralamasıdileklerimle Regaip Kandili'mizmübarek olsun. Baskı ve zulmün pençesindecan çekişen, insanlık dışı saldırıve suikastların hedefinde bulunan mazlumlarınferaha ulaşmaları Rabb'imdenniyazımdır. ANKARA