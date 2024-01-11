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Giriş Tarihi: 12.1.2024

Erdoğan’dan Filistinliler ve tüm insanlık için dua

Erdoğan’dan Filistinliler ve tüm insanlık için dua
Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Aziz milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Regaib'ini tebrik ediyor, bu ulvi gecenin başta zor günlerden geçen Filistinli kardeşlerimiz olmak üzere tüm insanlığa refah, huzur ve hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun.
Emine Erdoğan: Ülkemiz, milletimiz ile tüm İslam âleminin Regaip gecesi ve üç ayları mübarek olsun. Filistinli kardeşlerimiz ve bütün mazlumlar için birleştirdiğimiz dualarımızın kabul olmasını diliyor, bu mübarek gecenin; barışın, kurtuluşun ve huzurun müjdecisi olmasını temenni ediyorum.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Rahmet ve mağfiret mevsimi üç ayları müjdeleyen, manevi arınma ve aklanmanın fırsatlarından birisi olan bu kutlu gecenin aziz milletimiz, Türkİslam âlemi, yurtiçinde ve yurtdışında yaşayan tüm vatandaşlarımız açısından nice hayırlara ve güzelliklere kapı aralaması dileklerimle Regaip Kandili'miz mübarek olsun. Baskı ve zulmün pençesinde can çekişen, insanlık dışı saldırı ve suikastların hedefinde bulunan mazlumların feraha ulaşmaları Rabb'imden niyazımdır. ANKARA

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Erdoğan’dan Filistinliler ve tüm insanlık için dua
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