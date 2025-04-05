Ergan Kayak Merkezi’nde ziyaretçi rekoru

Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi, bu sezon 1 milyon 900 bin ziyaretçiyi ağırladı. Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'ni her yıl yurtiçi ile yurtdışından çok sayıda kayaksever ziyaret ediyor. Kent merkezine 12 kilometre, havalimanına 13 dakika mesafedeki tesis, uzunlukları 1363 ile 2 bin 500 metre arasında değişen, farklı zorluk derecelerine sahip 4 pistiyle ziyaretçilerine göl ve çam ormanları manzarası eşliğinde kayak imkânı sunuyor. Erzincan Valiliği'nden yapılan açıklamada, Ergan Kayak Merkezi'nin bu yıl 1 milyon 900 bin ziyaretçiyi ağırladığı belirtilerek, "Bu yıl 1 milyon 900 bin ziyaretçi ve 1 milyondan fazla kayak tutkunu bu eşsiz deneyimi yaşamak için Ergan Kayak Merkezi'ni ziyaret etti. Spor merkezi olmanın ötesinde; bungalov oteli, dağ kütüphanesi, kafe ve sosyal tesisleriyle Ergan'ı bir yaşam merkezine dönüştürdük" denildi.