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Giriş Tarihi: 10.4.2022

Erikli’de su sorunu çözüldü

AA
Erikli’de su sorunu çözüldü
Edirne'de, yaz aylarında binlerce turisti ağırlayan Saros Körfezi kıyısındaki Erikli sahilinin su sorununun çözüldü. Alanda inceleme yapan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Erikli'ye 58 milyon liralık yatırımla su getirildiğini ve ilk etapta abone bağlantı bedelini yatıran 2 bin 700 aboneye bağlantı sağlandığını ifade etti. Helvacıoğlu "Erikli'de güzel şeylere hep birlikte imza atıyoruz. Yollar belki bozulacak ama gönül yollarımız hep sağlam. Bozulan yolları da yapacağız. Altyapı, arıtma, yollar, su, pazaryeri, otogar, imar ve yenileşme adımlarımızla Erikli'nin çehresi değişiyor" görüşünü dile getirdi.

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Erikli’de su sorunu çözüldü
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