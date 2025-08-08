Erkek arkadaşı tarafından darp edilmesi ile gündeme gelmişti: Genç kız kazada hayatını kaybetti!

Kaza, 6 Ağustos günü Polatlı ilçesi Elçibey Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücülüğünü Hilalnur Tüzün'ün yaptığı ve üzerinde kız arkadaşının da bulunduğu motosiklet kavşakta hafif ticari otomobille çarpıştı. Kazanın ardından çevredekilerin 112 Acil Merkezine ihbarda bulunması üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Tüzün ilk müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahedeye alındı. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan genç kız 2 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tüzün'ün kazada yaralanan arkadaşının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği aktarıldı.