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Giriş Tarihi: 3.5.2022 11:36

Ermenistan askerleri, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

AA
Ermenistan askerleri, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, Kelbecer ilinin Zeylik köyü istikametindeki mevzilerin, dün akşam saatlerinde Basargeçer ilinin Yukarı Şorca köyündeki Ermeni mevzilerinden belirli aralıklarla ateş altına alındığı bildirildi.

Azerbaycan ordusunun gerekli önlemleri aldığı, personel ve ekipman kaybının bulunmadığı belirtilen açıklamada, bölgede durumun stabil olduğu ve operasyonel koşulların Azerbaycan askerlerinin tam kontrolü altında bulunduğu kaydedildi.

Ermenistan ordusu, 1 Mayıs'ta da aynı istikamette ateşkesi ihlal etmişti.

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Ermenistan askerleri, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
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