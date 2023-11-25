Ersin Tatar Bilecik’in gönlünde taht kurdu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, üç gün önce Bilecik'i ziyaret etti. Bilecik Valisi Şefik Aygöl'le birlikte şehrin tarihi yerlerini gezen Cumhurbaşkanı Tatar, Şeyh Edebali Türbesi'nde dua etti. 36 Osmanlı padişahı hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Tatar'a Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün yanı sıra AK Parti Milletvekili Halil Eldemir ve Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Şükrü Beydemir de eşlik etti. Kıbrıs gazileri ve Tören Mangası tarafından karşılanan ve Valilik Şeref Defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bilecik Valisi Şefik Aygöl'le birlikte 1974 Kıbrıs Barış Harekâtına katılmış ve gazilik payesi almış 3 gazimize Milli Mücadele Madalyalarını takdim etti. Ayrıca gazilerimizle sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bilecik Valiliği'nin sosyal medya hesabından ise, "Çınar, bir ağaç olmanın çok ötesinde, kadim medeniyetimizin sembolüdür. Zira o, maziyi istikbale bağlar", "Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Valiliğimizin bahçesine hatıra olarak çınar ağacı dikti" açıklamasında bulunuldu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ziyaret ettiği kurumlardan birisi de Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'ydi. Üniversitenin 2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılan Bilecik Valisi Şefik Aygöl'le birlikte katılan Cumhurbaşkanı Tatar'a 'Fahri Doktora' unvanı verildi. Cumhurbaşkanı Tatar eski adı Lefke olan Osmaneli ilçesini de ziyaret etti. Tatar'ı öğrenciler ve sporcular Türk ve KKTC Bayraklarıyla büyük bir coşkuyla karşıladılar.