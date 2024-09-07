Erzincan AK Parti genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı yapıldı

AK Parti Erzincan İl Başkanlığı tarafından, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım'ın katılımıyla Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı düzenlendi.

Erzincan İl Müftülüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen, önceki dönem Mersin milletvekili ve Erzincan İl Koordinatörü Zeynep Gül Yılmaz'ın divan başkanlığını yaptığı toplantıya, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, eski milletvekilleri Sebahattin Karakelle, Burhan Çakır, AK Parti Erzincan İl Başkanı Alpay Kabadayı, AK Parti il, ilçe, kadın ve gençlik kolları yönetimleri, belediye meclis üyeleri ve partililer katıldı.

İstiklal Marşı okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan toplantıda açılış konuşması yapan AK Parti Erzincan İl Başkanı Alpay Kabadayı yaptığı açıklamada, "Bugün burada, AK Parti Erzincan İl Başkanlığı Genişletilmiş Danışma Meclisi toplantımızda sizlerle bir arada olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. Her biriniz, ülkemizin kalkınmasında ve partimizin başarısında önemli bir yere sahipsiniz. Hepinizi en içten dileklerimle selamlıyor, Hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyorum" dedi.

ERZİNCAN'IMIZI VE ÜLKEMİZİ DAHA AYDINLIK YARINLARA TAŞIYACAĞIZ

Kabadayı konuşmasının devamında; Cumhurbaşkanımız, AK Parti Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bu ülkeye aşkla ve sevda ile hizmet edenlerin ne kadar şanslı olduklarını hatırlatmak isterim. Cumhurbaşkanımızın vizyonu, bizlere ufkumuzu genişletme ve halkımıza daha iyi hizmet etme fırsatları sunmaktadır. Kendilerine destekleri ve liderliği için teşekkür ediyor, onun rehberliğinde emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum. Son olarak, burada bulunan tüm AK Parti kadrolarına teşekkür etmek istiyorum. Birlikte daha güzel işler başaracak, Erzincan'ımızı ve ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşıyacağız" dedi.

HASTA, YAŞLI DEMEDEN SOYKIRIM YAPAN İSRAİL'İ LANETLİYORUM

Ardından konuşma yapan AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, "Erzincan AK Parti teşkilatımız, kurulduğundan bugüne kadar, her seçimde Liderimiz, Dünya lideri, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı var gücü ile destekledi ve ne talimat verdi ise eksiksiz gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımız, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemize çok büyük eserler kazandırdınız. Seçim faaliyetlerinde AK Partinin hizmetlerini anlatmaya başladığımızda, Devasa eserlerde sizin imzanızı görüyoruz. 20 yıldır en çok sizi ve sizin eserlerinizi anlatıyor ve halkımızdan oy istiyoruz. Çünkü siz devletin soğuk yüzünü ısıtarak, sevimli hale getiren kışın ortasında bile baharı müjdeleyen, topluma güven veren, sevecen, devletin gülen yüzü oldunuz. Sözlerime son verirken; İsrail'in insanlık dışı saldırılarını kınıyorum; Bir devlet gibi değil Terör örgütü gibi davranan kadın, çocuk, hasta, yaşlı demeden Soykırım yapan İsrail'i lanetliyorum. Bu savaş durmalıdır, Filistin 1967 sınırları içinde devlet olarak tanınmalı ve dünya barışı sağlanmalıdır. Kim ne yaparsa yapsın biz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her zaman Filistinli kardeşlerimizin yanında olacağız Genişletilmiş il danışma meclisi toplantısının hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum." dedi.

BİZ MİLLETİMİZLE BU YOLA ÇIKTIK. MİLLETİMİZ YÜRÜ DEDİ. BİZ DE YÜRÜDÜK

Son olarak konuşan Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, yaptığı açıklamada, " Arkanızda millet varsa iktidar olursunuz. Ama arkanızda millet yoksa hiçbir şey olmaz. Onun için biz milletimizle bu yola çıktık. Milletimiz yürü dedi. Biz de yürüdük. Yirmi üç yıl içerisinde değerli hemşerilerim her şey süt liman gitmedi Yirmi üç yıl içerisinde millete hizmet yolunda ne yazık ki zaman zaman eski vesayet alışkanlıklarıyla da karşılaşmak zorunda kaldık. İktidara geldik. 19 Kasım 2002, Tam 50 gün sonra ilk muhtıramızı aldık. Silahlı Kuvvetler gazeteler üzerinden bir açıklama yaptılar. Laikliğin tehdit altında olduğunu ve ilticanın gelişmekte olduğunu Denizli'de yaşanan bir münferit olay üzerine ve o gün ne yazık ki Diyarbakır'da bir uçak kazası oldu. Ve bu muhtıra gündeme oturmadı. İkinci vesayet girişimi 27 Nisan E muhtırasıdır. Muhtıralar tarihi, darbeler tarihi bizim yakın Tarihimizde çok meşhur. 1960 darbesiyle başlayan 70 muhtırası, 80 darbesi, 28 Şubat. Tabii Geçmiş bütün muhtıralarda ve darbelerde gördüğünüz manzara hep aynı. Nedir? Muhtıra verilir. Darbe yapılır. Sivil siyasetin canına okunur. Demokrasi askıya alınıp veya siyasiler şapkalarını, ceketlerini alarak kenara çıkar. İlk defa Cumhuriyet tarihinde demokratik hayatımızda farklı bir şey oldu. 27 Nisan muhtırasına karşı daha kuvvetli bir muhtırayla vesayet odaklarına cevap verildi ve kendi görevleri Görev alanları hatırlatılmıştır. İşte bu Cumhuriyet tarihimizin siyasi ahlakımızın demokratik geçmişimizin bir miladıdır, bir yılıdır. Böylece halkın gücü üzerinde başka bir güç olmadığını cümle âleme ilan ediyorum. Peki, biz bunu yaptık da vesayet odakları tamam siz kazandınız deyip kenarda mı durdu. Daha sonra MİT tırları hadisesi var. Ondan sonra gezi olayları var ve hemen akabinde de 17-25 Aralık var. 17-25 Aralık'ta yargı darbe girişimidir. İlk defa vesayet odaklarının adresi değişmiştir. Daha önce silahlı kuvvetler içerisinde bazı grupların yaptığı bu işler bu sefer FETÖ terör örgütün sahneye çıkmasıyla bir FETÖ terör örgütü yargı darbesi ile karşı karşıya kaldık. Burada da çok kararlı durduk. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde taviz vermeden bunun da gereğini yaptık. Müsebbiplerinin derhal görevden el çektirdik.

AK PARTİ BÜTÜN TÜRKİYE'DE BİR KAN DEĞİŞİMİ YAŞIYOR

Ak partinin Erzincan dahil tüm ülkede kan değişimi yaşadığını belirten Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü, "Partimiz adına Erzincan'da yeni dönem başlıyor. Sevgili başkanımız AK Parti bütün Türkiye'de bir kan değişimi yaşıyor ve Erzincan'da da bu gerçekleşti. Alpay Kabadayı yeni il başkanımız olarak belirlendi. Kendisini tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum. Bu yılın sonuna doğru ilçe kongrelerimiz yapılacak. Ve 2025 in ilkbaharında da büyük kongremizi yapacağız ve böylece 2028-2029'a giden yolda önemli bir heyecan tazelemesini gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

AK Parti Erzincan İl Danışma Meclisi Toplantısı, yapılan konuşmalar ve değerlendirmelerin ardından hatıra fotoğraflarının çekilmesi ile sona erdi.