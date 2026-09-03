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Giriş Tarihi: 3.09.2026 18:54 Son Güncelleme: 3.09.2026 19:00

Erzincan yaylalarında dolu yağışı kar gibi araziyi beyaza bürüdü

Erzincan'ın yaylalarında etkili olan dolu ve sağanak, çadırlarda yaşamını sürdüren tulum peyniri üreticilerine zor anlar yaşattı.

İHA
Erzincan yaylalarında dolu yağışı kar gibi araziyi beyaza bürüdü
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Erzincan'ın yüksek kesimlerindeki yaylalarda aniden bastıran dolu ve sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli dolu yağışının ardından yaylalarda kısa sürede su baskınları meydana geldi. Peynir üreticilerinin barınma ve üretim amacıyla kullandığı çadırları su basarken, çevrede biriken sular nedeniyle üreticiler zor anlar yaşadı.


Yağıştan küçükbaş hayvanlar da olumsuz etkilendi. Yağmur ve dolu nedeniyle ıslanan hayvanların soğuk hava nedeniyle zarar görmemesi için üreticiler yoğun çaba gösterdi.

Erzincan yaylalarında dolu yağışı kar gibi araziyi beyaza bürüdü


Üreticiler, bir yandan hayvanlarını korumaya çalışırken diğer yandan çadırlara dolan suyu tahliye etmek için uğraştı. Yaylalarda zorlu şartlar altında hayvancılık ve tulum peyniri üretimi yapan üreticiler, aniden bastıran dolu yağışının kendilerini hazırlıksız yakaladığını belirtti.

#ERZİNCAN

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Erzincan yaylalarında dolu yağışı kar gibi araziyi beyaza bürüdü
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