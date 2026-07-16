Haberler Yaşam Haberleri Erzincan’da korku dolu anlar! Otomobil direğe ok gibi saplandı: Feci kazada yaralılar var!
Giriş Tarihi: 16.07.2026 08:49 Son Güncelleme: 16.07.2026 08:50

Erzincan’da korku dolu anlar! Otomobil direğe ok gibi saplandı: Feci kazada yaralılar var!

Erzincan'da meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Kontrolden çıkan otomobilin aydınlatma ve sinyalizasyon direklerine çarptı. Yaralıların olduğu feci kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Erzincan’da korku dolu anlar! Otomobil direğe ok gibi saplandı: Feci kazada yaralılar var!
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Erzincan-Sivas kara yolu Yalnızbağ mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki aydınlatma direğine, ardından sinyalizasyon direğine çarptı.

5 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Erzincan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada araçta bulunan M.A., E.N.A., R.N.A., B.A. ve E.A. yaralandı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Erzincan'da 5 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video



KAZA KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde otomobilin kontrolden çıkarak önce aydınlatma direğine, ardından sinyalizasyon direğine çarparak durması yer aldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ERZİNCAN #KAZA

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Erzincan’da korku dolu anlar! Otomobil direğe ok gibi saplandı: Feci kazada yaralılar var!
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