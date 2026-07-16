Erzincan’da korku dolu anlar! Otomobil direğe ok gibi saplandı: Feci kazada yaralılar var!

5 KİŞİ YARALANDI



İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Erzincan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada araçta bulunan M.A., E.N.A., R.N.A., B.A. ve E.A. yaralandı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Erzincan'da 5 kişinin yaralandığı kaza kamerada | Video