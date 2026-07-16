Erzincan’da korku dolu anlar! Otomobil direğe ok gibi saplandı: Feci kazada yaralılar var!

Erzincan-Sivas kara yolu Yalnızbağ mevkisinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki aydınlatma direğine, ardından sinyalizasyon direğine çarptı.
5 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Erzincan Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada araçta bulunan M.A., E.N.A., R.N.A., B.A. ve E.A. yaralandı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
KAZA KAMERAYA YANSIDI
Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde otomobilin kontrolden çıkarak önce aydınlatma direğine, ardından sinyalizasyon direğine çarparak durması yer aldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.