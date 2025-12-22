Haberler Yaşam Haberleri Erzincan’da seyir halindeki TIR alev aldı
Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde seyir halindeki TIR’da çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, TIR yanarak kullanılamaz hale geldi.

Erzincan - Erzurum kara yolu Mertekli Köprüsü mevkiinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, seyir halindeki TIR'dan dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, TIR yanarak kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

