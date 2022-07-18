Haberler Yaşam Haberleri Erzurum Teknik Üniversitesi taban puanları 2022: Erzurum Teknik Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 18.7.2022 11:51

Erzurum Teknik Üniversitesi taban puanları 2022: Erzurum Teknik Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu?

Haziran ayında düzenlenen üniversite sınavı sonuçları 18 Temmuz Pazartesi günü açıklandı. Sınav sonuçlarının duyurulmasının ardından üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. Bu kapsamda; binlerce katılımcı “Erzurum Teknik Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu?” sorusuna yanıt arıyor. İşte Erzurum Teknik Üniversitesi taban puanları 2022.

Erzurum Teknik Üniversitesi taban puanları 2022: Erzurum Teknik Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre; YKS sonuçları duyuruldu. Sınav sonuçlarının ardından milyonlarca katılımcı tercih kılavuzu bilgilerine göre yerleştirme işlemlerini gerçekleştirecek. Bu noktada önemli olan konu ise üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları oluyor. Bu noktada; binlerce aday "Erzurum Teknik Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Erzurum Teknik Üniversitesi bölümü taban puanları 2022.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Halis Aygün sonuç açıklaması ardından;

"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır." dedi!

YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün açıklamasına göre;

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız.

2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.

Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022

2022 TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ…

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) 2018 2019 2020 ve 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:

Üniversite Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2021
2020
2019
2018		 Yer.
2021
2020
2019
2018		 Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018		 Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 40+1


 41


 156.213


 304,13972
—-
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) SAY 60+2


 62


 193.076


 285,29227
—-
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 224.556
246.000
267.729
272.000		 272,09756
303,20817
269,89978
255,06344
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) SAY 50+2


 52


 308.408


 245,57926
—-
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 50+2
60+2
70+2
60+2		 28
21
43
62		 Dolmadı

Dolmadı
283.000		 Dolmadı

Dolmadı
252,21158
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Endüstri Mühendisliği SAY 30+1
40+1

 3
2

 Dolmadı


 Dolmadı
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnşaat Mühendisliği SAY 30+1
70+2
70+2
60+2		 2
7
51
62		 Dolmadı

Dolmadı
203.000		 Dolmadı

Dolmadı
278,18101
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Makine Mühendisliği SAY 20+1
20+1
50+2
60+2		 3
3
3
23		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Matematik SAY 30+1
20+1
20+1
20+1		 12
21
21
21		 Dolmadı
389.000
371.469
377.000		 Dolmadı
258,10501
243,97470
232,22218
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 50+2
60+2
50+2
60+2		 13
62
52
33		 Dolmadı
450.000
460.425
Dolmadı		 Dolmadı
245,05634
226,23004
Dolmadı
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Psikoloji EA 70+2
70+2
80+2
80+2		 72
72
82
82		 153.525
108.000
74.662
67.100		 360,57201
361,88628
352,84519
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Felsefe EA 25+1
20+1
40+1
60+2
21
6
10		 Dolmadı
970.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
209,02105
Dolmadı
Dolmadı
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İktisat EA 25+1
20+1
25+1
50+2		 1
21
5
6		 Dolmadı
936.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
214,13735
Dolmadı
Dolmadı
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İşletme EA 25+1
20+1
25+1
50+2		 2
21
5
2		 Dolmadı
890.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
218,54902
Dolmadı
Dolmadı
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Rekreasyon (Fakülte) EA 50+2


 33


 Dolmadı


 Dolmadı
—-
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 469.426
358.000
330.742
245.000		 233,95448
272,32221
288,95557
294,98166
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Tarih SÖZ 60+2
60+2
60+2
60+2		 41
62
62
62		 Dolmadı
500.000
452.717
392.000		 Dolmadı
250,52481
270,29561
271,91967
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Tarih
(İÖ-Ücretli)		 SÖZ 40+1
60+2
60+2
60+2		 5
62
62
62		 Dolmadı
785.000
557.067
563.000		 Dolmadı
213,21516
256,33788
251,91876
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ-Ücretli)		 SÖZ 50+2
60+2
60+2
60+2		 14
62
62
62		 Dolmadı
596.000
459.868
398.000		 Dolmadı
237,41343
269,30050
271,10867
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce)		 DİL 60+2
60+2

 62
62

 44.287
36.800

 297,43298
328,06008

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Erzurum Teknik Üniversitesi taban puanları 2022: Erzurum Teknik Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu?
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