Erzurum Teknik Üniversitesi taban puanları 2022: Erzurum Teknik Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre; YKS sonuçları duyuruldu. Sınav sonuçlarının ardından milyonlarca katılımcı tercih kılavuzu bilgilerine göre yerleştirme işlemlerini gerçekleştirecek. Bu noktada önemli olan konu ise üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları oluyor. Bu noktada; binlerce aday "Erzurum Teknik Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Erzurum Teknik Üniversitesi bölümü taban puanları 2022.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Halis Aygün sonuç açıklaması ardından;
"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır." dedi!
YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün açıklamasına göre;
2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız.
2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.
Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.
2022 TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ…
Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) 2018 2019 2020 ve 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması ise Şöyle:
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2021
2020
2019
2018
|Yer.
2021
2020
2019
2018
|Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018
|Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
|ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|40+1
—
—
—
|41
—
—
—
|156.213
—
—
—
|304,13972
—-
—
—
|ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|60+2
—
—
—
|62
—
—
—
|193.076
—
—
—
|285,29227
—-
—
—
|ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|224.556
246.000
267.729
272.000
|272,09756
303,20817
269,89978
255,06344
|ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)
|SAY
|50+2
—
—
—
|52
—
—
—
|308.408
—
—
—
|245,57926
—-
—
—
|ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|50+2
60+2
70+2
60+2
|28
21
43
62
|Dolmadı
—
Dolmadı
283.000
|Dolmadı
—
Dolmadı
252,21158
|ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
|SAY
|30+1
40+1
—
—
|3
2
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği
|SAY
|30+1
70+2
70+2
60+2
|2
7
51
62
|Dolmadı
—
Dolmadı
203.000
|Dolmadı
—
Dolmadı
278,18101
|ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|20+1
20+1
50+2
60+2
|3
3
3
23
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Matematik
|SAY
|30+1
20+1
20+1
20+1
|12
21
21
21
|Dolmadı
389.000
371.469
377.000
|Dolmadı
258,10501
243,97470
232,22218
|ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
|SAY
|50+2
60+2
50+2
60+2
|13
62
52
33
|Dolmadı
450.000
460.425
Dolmadı
|Dolmadı
245,05634
226,23004
Dolmadı
|ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Psikoloji
|EA
|70+2
70+2
80+2
80+2
|72
72
82
82
|153.525
108.000
74.662
67.100
|360,57201
361,88628
352,84519
|ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Felsefe
|EA
|25+1
20+1
40+1
60+2
|—
21
6
10
|Dolmadı
970.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
209,02105
Dolmadı
Dolmadı
|ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İktisat
|EA
|25+1
20+1
25+1
50+2
|1
21
5
6
|Dolmadı
936.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
214,13735
Dolmadı
Dolmadı
|ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İşletme
|EA
|25+1
20+1
25+1
50+2
|2
21
5
2
|Dolmadı
890.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
218,54902
Dolmadı
Dolmadı
|ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Rekreasyon (Fakülte)
|EA
|50+2
—
—
—
|33
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—-
—
—
|ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|469.426
358.000
330.742
245.000
|233,95448
272,32221
288,95557
294,98166
|ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Tarih
|SÖZ
|60+2
60+2
60+2
60+2
|41
62
62
62
|Dolmadı
500.000
452.717
392.000
|Dolmadı
250,52481
270,29561
271,91967
|ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Tarih
(İÖ-Ücretli)
|SÖZ
|40+1
60+2
60+2
60+2
|5
62
62
62
|Dolmadı
785.000
557.067
563.000
|Dolmadı
213,21516
256,33788
251,91876
|ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ-Ücretli)
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
60+2
|14
62
62
62
|Dolmadı
596.000
459.868
398.000
|Dolmadı
237,41343
269,30050
271,10867
|ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce)
|DİL
|60+2
60+2
—
—
|62
62
—
—
|44.287
36.800
—
—
|297,43298
328,06008
—
—