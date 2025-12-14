Erzurum’da 1 gencin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili 1 zanlı tutuklandı

Abdurrahman Gazi Mahallesi 12 Aralık'ta Bülent Yıldırım (28), silahlı saldırıya uğrayıp hayatını kaybetmesiyle ilgili polis ekipleri, çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, kent genelinde yaptıkları çalışmalarda olayla ilgili K.G'yi gözaltına aldı. Zanlı K.G. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Yıldırım, 12 Aralık'ta 6. Çimenli Sokağı'nda ikametinin önünde uğradığı silahlı saldırıda kafasında ağır yaralanmış ve kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.