AK Partili Erzurum Horasan Belediye Başkan Adayı Recep Karataş’a saldırı: Soruşturma başlatıldı!

İddiaya göre AK Parti Horasan Belediye Başkan Adayı Recep Karataş, akşam saatlerinde beraberindeki eşi, kadın kolları ve gençlik kolları üyeleriyle saha çalışması yaparken, karşılarına çıkan ve Yeniden Refah Partisi Horasan Belediye Başkan Adayı Abdulhatem Bastem'i desteklediklerini söyleyen grubun sözlü saldırısına uğradı.

Sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Tamamı erkeklerden oluşan grup, sözlü saldırı sonrası fiziki saldırı gerçekleştirdi. AK Parti Horasan Belediye Başkan Adayı Recep Karataş'ı, eşini, kadın ve gençlik kolları üyelerini darp eden grubun, "Siz bu mahallede gezemezsiniz. Burada çalışma yapamazsınız buradan size oy yok" dediği iddia edildi. Saldırı sonrası Horasan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi olan AK Partili grup bu sefer de emniyet müdürlüğü önünde yeniden saldırıya uğradı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"BU TARZ OLAYLARIN YAŞANMASI ÇOK ÜZÜCÜ"

AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu olayın kendilerini üzdüğünü söyleyerek, "Seçime de az bir zaman kala bu tarz olayların yaşanması çok üzücü. Ne olursa olsun herkesin derdini demokratik yollarla anlatması gerek. Biz teşkilatımıza hakimiz. Bizden yana yapılan bir şey yok. Tamamen karşı taraftan yapılan bir saldırı. Belediye başkan adayımız ve beraberindekilere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Teşkilatımızı itidalli davranmaya davet ediyorum. Çok üzgünüz" dedi.

"PARTİ TEŞKİLATIMIZA YÖNELİK SALDIRI GİRİŞİMİNİ EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE LANETLİYORUM"

AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Seçim süreçlerinin barış ve huzur içinde gerçekleşmesi demokrasimizin en temel gerekliliklerinden biridir. AK Parti Horasan belediye başkan adayımız Sayın Recep Karataş, ailesi ve parti teşkilatımıza yönelik saldırı girişimini en güçlü şekilde lanetliyorum. Bu tür eylemler Erzurumumuzun ve Horasanımızın birlik ve beraberlik ruhuna zarar vermektedir. Tüm siyasi aktörleri ve adayları seçim yarışını huzur ve karşılıklı saygı çerçevesinde sürdürmeye davet ediyorum. Erzurum ve Horasanımızın güzelliğine ve halkımızın olgunluğuna yakışan budur. Bir daha bu tür hadiselerin yaşanmamasını temenni ederim" ifadelerine yer verdi.