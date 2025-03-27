Erzurum’da feci kaza! 1 ölü, 3 ağır yaralı

Kaza, saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Eleşkirt'ten Horasan istikametine gitmekte olan Yunus Özden yönetimindeki otomobil ile Horasan'dan Eleşkirt yönünde ilerleyen Adem Yılkan yönetimindeki otomobil, D100 yolunun 30'uncu kilometresindeki Aktaş köyü mevkisinde kafa kafaya çarpıştı.

Kazada Adem Yılkan yönetimindeki otomobilde yolcu olarak bulunan Ömer Yılkan (59) hayatını kaybederken, sürücü Adem Yılkan ile aynı araçtaki yolcu Hatun Yılkan (62) ile diğer otomobilin sürücüsü Yunus Özden ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar yapılan ilk müdahalenin ardından şehir merkezindeki hastanelere sevk edilirken, yaşamını yitiren Ömer Yılkan'ın cenazesi ise morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.