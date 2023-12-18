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Giriş Tarihi: 18.12.2023 20:36 Son Güncelleme: 18.12.2023 20:54

Erzurum’da feci kaza! 1 ölü, 3 yaralı

Erzurum’da hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen, hafif ticari aracın sürücüsü 21 yaşında hayatını kaybetti.

Ayşe Nur ERDOĞDU Ayşe Nur ERDOĞDU
Erzurum’da feci kaza! 1 ölü, 3 yaralı

Erzurum'un Horasan ilçesinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu araçtaki 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı. Y.İ.Y idaresindeki hafif ticari araç, Horasan istikametinden Eleşkirt istikametine seyir halindeyken arkasından aynı istikamete seyir eden M.A idaresindeki kamyonet ile çarpıştı.

İhbar üzerine yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Y.İ.Y ve araçtaki D.Y. Y.Y. sağlık ekiplerince Horasan Devlet Hastanesi'ne kamyonet sürücüsü M.A. ise Eleşkirt devlet hastanesine kaldırıldı. Genç sürücü hayatını kaybetti.

Doktorların tüm müdahalesine rağmen hafif ticari aracın sürücüsü Y.İ.Y (21) kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan ve yaralan abi D.Y., ve baba Y.Y. ilk müdahalelerin ardından ambulans ile Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Jandarma ve polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı.

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Erzurum’da feci kaza! 1 ölü, 3 yaralı
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