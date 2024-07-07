Erzurum’da feci kaza! Otomobil 5 metreden düştü! 3 ölü, 4 yaralı

Erzurum'un Horasan ilçesinde meydana gelen kazada, 5 metre yüksekten düşen otomobilde bulunan 7 kişiden 3'ü hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saat 06.30 sıralarında Horasan ilçe girişinde gerçekleşti. Ağrı'nın Patnos ilçesinden Çankırı'ya gitmekte olan Furkan Uçar yönetimindeki otomobil, Horasan ilçe girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak 5 metre yükseklikten aşağı düştü.

Olay yerinde bulunan çevre sakinleri, hemen yaralılara ilk müdahaleyi yaparak durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbar üzerine bölgeye hızla polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazanın şiddetiyle otomobilde bulunan Nabizade Ünal (9), Erve Tuana Ünal (13) ve Zeynep Uçar (45) olay yerinde hayatlarını kaybetti. Yaralılar arasında bulunan Elif Zeynep Ünal (11), Ebru Neva Uçar (13), sürücü Muhammed Furkan Uçar (22) ve Sümeyra Ünal (39) ise hızlıca Erzurum ve Horasan ilçesindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.