Erzurum’da freni tutmayan kamyonet 6 aracı biçti: 7 kişi yaralandı!

Her iki kavşakta da adeta can pazarı yaşandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve polis ekibi yönlendirildi. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı. Yaralılardan 6'sı Erzurum Şehir Hastanesi'ne, 1 kişi de Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.