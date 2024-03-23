Erzurum’da kar yağışı sonrası 17 ayrı kazada 48 araç birbirine girdi!

Yavaşlamak için çaba gösterdiğini fakat duramayıp kaza yaptığını belirten Yıldırım, "Arabamın vitesini düşürmeme rağmen duramadım. Yol cam gibiydi, burası ana yol. Şükürler olsun ki ölüm olmadı. Onlarca araç birbirine girdi ağır bir şey olmadı." dedi.