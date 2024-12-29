Erzurum’da kayıp öğretmen aranıyor: Dalgıçlar buz gibi suda çalışmalarını sürdürüyor

Yakutiye ilçesi Altunbulak Mahallesi'nde imam hatip ortaokulunda müdür yardımcısı ve matematik öğretmeni olarak görev yapan 2 çocuk babası Sabit Bülbül'ün kaybolması üzerine ailesinin ihbarda bulunmasıyla arama çalışması başlatıldı. Cep telefonunun son olarak Aşkale ilçesi Kırsal Karasu Mahallesi yakınlarında sinyal verdiği tespit edildi. Bülbül'ün otomobili ise bu bölgeye yakın bir arazide terk edilmiş halde bulundu.

Erzurum AFAD dalgıçları ve jandarma ekipleri, bölgedeki HES göletinin bulunduğu 4 kilometrelik Karasu nehri boyunca aramalarını sürdürüyor. Dondurucu soğukta suya dalarak çalışan ekipler, nehri ve aracın bulunduğu kırsal alanda incelemelerini kesintisiz devam ettiriyor.

Bölge halkının da dikkatle takip ettiği arama çalışmalarında, henüz Sabit Bülbül'den bir iz bulunamadı. Yetkililer, özellikle bu zorlu hava şartlarında arama ekiplerinin büyük bir özveriyle çalıştığını belirterek, en kısa sürede sonuç almayı umut ettiklerini ifade etti. Cuma günü kaybolan Sabit Bülbül'ün bir an önce bulunması için aramaların hız kesmeden devam edeceği belirtildi.