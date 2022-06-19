Erzurum’da korkunç olay: Ayşecik cinayetinde 2 tutuklama

Korkunç olay, 17 Haziran'da saat 22.00 sıralarında Muratpaşa Mahallesi Paşakızı Sokak'ta meydana geldi. İnşaatta çalışan Fırat Işık, aynı evi paylaştığı Ayşecik Dağıstanlı Ceylan'ın yanına geldi. İddiaya göre, Ceylan ile Erdem İçoğlu'nu evde beraber gören Işık, bıçak çekti. Bu sırada araya giren Ceylan'ın kalbine bıçak saplandı. Ceylan kanlar için yere yığıldı, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbarla gelen ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ceylan, burada hayatını kaybetti.