Erzurum’daki festivalin gözdesi cağ kebabı oldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne bu yıl 16-24 Ağustos tarihleri arasında üçüncü kez ev sahipliği yapan Erzurum'da 9 gün süresince 40 farklı noktada yaklaşık 400 etkinlik düzenlendi. Festivalde birbirinden ünlü şefler belirlenen 12 lezzet noktasında yöresel yemekler yaptı. Coğrafi işaretli ürünler başta olmak üzere, kentte unutulmaya yüz tutmuş pek çok geleneksel lezzet misafirlerle buluştu. En çok ilgiyi ise satış rekorları kıran cağ kebabı gördü. Bu arada Üç Kümbetler Millet Bahçesi Etkinlik Alanı ile Kale Önü Âşıklar Sahnesi'nde müzik ve şiir etkinlikleri festivale renk kattı.