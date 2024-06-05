Eş katili tutuklandı... Dibe’nin cenazesi sahipsiz kaldı

Önceki gün Şehitkamil ilçesinin Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan konteynere çöp atan vatandaşlar çuval içerisinde ceset görünce durumu polise bildirmiş, gelen ekipler, konteynerdeki cesedi olay yerindeki inceleme sonrası otopsi için morga kaldırmıştı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Cinayet Bürosu ekipleri, olay yerinden 30 metre uzaklıktaki bir evden çıkan bir kişinin omzunda taşıdığı çuvalı konteynere attığını tespit edince evde inceleme yapılmış ve korkunç gerçek ortaya çıkmıştı.

Yapılan araştırmada, cesedin 1 ay önce mahalleye taşınan 30 yaşındaki Dibe Cevat'a ait olduğu ve cesedini çuval içerisinde konteynere taşıyan kişinin de eşi Abdo Muhammed olduğunu saptandı. 35 yaşındaki Abdo Muhammed'in, 2 çocuk annesi eşini boğazından ve karnından bıçakladıktan sonra önce evinin terasına çıkardığını, ardından da bir çuvala atarak çöp konteynerine bıraktığı belirleyince olayın ardından yakalanmamak için bekçilik yaptığı işyerine çalışmaya giden katil zanlısını işyerinde yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetti ifadesi alınan Abdo Muhammed'in, uzun süredir eşiyle sorunlar yaşadığını ve boşanma aşamasında olduklarını, olay günü de aralarında çıkan tartışmada öfkelenerek eşini öldürdüğünü ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdo Muhammed, çıkarıldığı nöbetçi hâkimlikçe tutuklandı.

Öte yandan çiftin çocukları Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından korumaya alınırken, Dibe Cevat'ın cenazesi de Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınmaması üzerine Yeşilkent mezarlığı morguna konuldu. Cevat'ın cenazesinin yasal süre içinde teslim alınmaması halinde belediye tarafından kimsesizler mezarlığına defnedileceği öğrenildi.