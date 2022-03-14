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Giriş Tarihi: 14.3.2022 12:13 Son Güncelleme: 14.3.2022 12:13

Es Samed Ne Demek? Allah’ın Es-Samed İsminin Anlamı Ve Fazileti

Es Samed Ne Demek? Allah’ın Es-Samed İsminin Anlamı Ve Fazileti

Allahu Teala’nın ismi şeriflerinden bir tanesi olan Es Samed bizlere O’nun kudreti, sırrı ve gücü hakkında bilgi vermektedir. O’nun kudretini ismi şeriflerinin anlamlarında aramak mümkündür. Nitekim ismi şerifler onun kudretini bizlere kısaca aktarmakta ve bizlere bilgi vermektedir. Öyleyse Es Samed ne demek?

Allahu Teala'nın 99 ismi şerifinden bir tanesi olan Es Samed bizlere onun kudreti hakkında bilgi vermektedir. Muhtaç olma durumu ile alakalı olan bu ismi şerif hem O'nun kudreti hakkında bilgi veriyorken hem de bu ismi şerif tekrarlandığı veya zikredildiği takdirde bizlere de onun kudretinin küçük bir parçasını sunmaktadır. Nitekim O'nun kudretinin küçücük bir parçası bile bizleri ihya edebilmektedir.

Es Samed Ne Demek?

Allahu Teala'nın 99 ismi şerifinden bir tanesi olan Es Samed bizlere O'nun sırları ve kudreti hakkında önemli bilgiler vermektedir. Es Samed Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacının olmadığını anlamına gelmektedir. Nitekim O yaratandır ve her yerde aynı zamanda her şeydedir. Allah hiçbir şeye ihtiyaç duyamayacağı gibi hiçbir şeye de muhtaç değildir.

Es-Samed Anlamı

Allah her şeyi yaratan ve her şeyin üzerinde olandır. Bu sebeple Allah hiçbir şeye muhtaç olmadığı gibi O'nun hiçbir şeye ihtiyacı da yoktur. Es Samed ismi şerifi de bizlere bu anlamı vermektedir. Yani O hiçbir şeye muhtaç değildir! Bununla birlikte birbiri ile benzeyen anlamlarını sıralayacak olursak;

  • Kulların muhtaç olduğu zamanlarda bu durumunu dile getireceği ve bu ihtiyacını karşılamak için başvuracağı merci.
  • Herkes ve her şeye O'na muhtaç olduğu gibi O kimseye muhtaç değildir.
  • O'nun suretine bürünmek imkansızdır. O kimseye muhtaç değildir.

Ya Samed Esmasının Fazileti

Allahu Teala'nın 99 ismi şerifinden Es Samed O'nun hiçbir şeye ihtiyacının olmadığı ve hiçbir zaman muhtaç olamayacağı anlamını içermektedir. Allah'a niyaz ettikten sonra doğru zamanda niyet edilip sonrasında bu ismi şerif zikredilirse ruhsal olarak ferahlama ve kalben nur içinde hissetme durumlarını yaşarız. Bu durumları sıralayacak olursak;

  • Kimseye muhtaç olmamak için 5 vakit namaz sonrasında "Ya Samed Celle Celalühü" şeklinde 134 defa zikretmek gerekmektedir.
  • Düşmanlarımıza karşı üstünlük sağlamak istiyorsak sabah namazından hemen önce secdeye durarak "Ya Samed Celle Celalühü" şeklinde 115 defa tekrarlamamız gerekmektedir.
  • Muradımıza ermek ve ömrü hayatımız boyunca sorunlarla karşılaşmamak istiyorsak İhlas Suresini 66 defa okuduktan sonra "Ya Samed Celle Celalühü" şeklinde 134 defa tekrar etmemiz gerekmektedir.
  • İçsel veya ruhsal sıkıntılardan kurtulmak istiyorsak bununla birlikte Allah'ın sevgili bir kulu haline gelmek istiyorsak her gün "Ya Ferd, Ya Samed Celle Celalühü" şeklinde 100 defa tekrar etmeliyiz.
  • Yeme-içme gibi durumlarda kimseye muhtaç olmak istemiyorsak her gün 134 defa Es Samed ismi şerifi tekrar edilmelidir.

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Es Samed Ne Demek? Allah’ın Es-Samed İsminin Anlamı Ve Fazileti
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