Es Semi Ne Demek? Allah’ın Es-Semi İsminin Anlamı Ve Fazileti

Es Semi esmasının anlamı kısaca her şeyi duyan ve işiten anlamına gelmektedir. Allah'ın her kulunu duyduğu her şeyi işittiği anlamına gelen bu esma oldukça hayırlı bir esmadır. Es Semi esmasını zikreden her kimse Allah-u Teala ona hayırlı işler ve kısmetler nasip eder. Es Semi anlamı ve faziletlerinin devamını öğrenmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Es Semi Ne Demek?

Es-Semi anlamı Arapça kökenli olup "sem" kelimesinden türemiştir. Sem kelimesi Arapça 'da işitmek anlamına gelmektedir. Es Semi esmasının anlamı da her şeyi duyan, işiten ve gören anlamına gelmektedir.

Allah-u Teala'nın her yerde gözü ve kulağı olduğunu kullarını her zaman gözettiğini anlatan bir adıdır. Bu esma genellikle El-Basir ismi ile birlikte zikredilmektedir. Allah-u Teala kullarını görür işitir ve onlara yardım eder. Kontrol altında tutar. Kulunun kalbinden geçenleri bile duyan Allah-u Teala her zaman kullarının rızkını gözetmektedir.

Ya Semi Esmasının Fazileti Nelerdir?

Ya semi esmasının fazileti için her gün 180 defa "ya semi" diye zikir çekilmesi gerekmektedir. Özellikle Perşembe günleri sabah namazının ardından 500 defa "ya semi" zikri edilmesi edilen duaların kabul edilmesini sağlar.

Her namaz sonrasında 100 defa "ya semi" diye zikretmek kişinin muradına ermesini kolaylaştırır. Gönlünden geçenler tez zamanda olur. Kişi bilgisini artırmak başarısına başarı katmak için de bu esmayı zikretmektedir. Başarı arttırmak için de bu esma 500 defa zikredilmelidir.

Es semi esması Kur'an-ı Kerim'de de sıkça geçen bir esmadır. Faziletleri geçtiği surelerde ayetlerle ifade edilmiştir. Es Semi esmasının faziletlerini anlatan ayetler şunlardır;

"Yoksa biz, onların sırlarını ve fısıltılarını işitmeyiz mi sanıyorlar? Hayır işitiriz, hem de yanlarında elçilerimiz vardır, yazarlar." (Zuhruf Suresi, 80. Ayet Meali)

"Allah, zulme uğrayanların dile getirmesi dışında, kötü sözün açıkça söylenmesini sevmez. Allah Semi'dir, Alim'dir." (Nisa Suresi, 148. Ayet Meali)

"Şüphesiz Allah, işitendir, görendir." (Mümin Suresi, 20. Ayet Meali)

"Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir." (Bakara Suresi, 181. Ayet Meali)

Yukarıda verilen ayetlerde de belirtildiği gibi Allah her zaman yanımızdadır ve bizi dinler gözetir. Es Semi esmasının faziletlerinden biri de duasının da edilmesidir. Es semi esmasının iki farklı duası bulunmaktadır. Bu dualar aşağıda verildiği gibidir;

"Ya Semi, Ey işitmesi sonsuz olan. Kalbimizdeki en gizli dualarımızı duyan sensin. İçimizdeki tuttuğumuzu da aşikâr ettiğimizi de bilen sensin. Her Sesi bir anda, eksiksiz işiten Sensin. Bizlere kulak verip, işittiren de Sensin. Kulaklarımızı haram sözler duymaktan koru. Kelâmların en güzeline, senin kelamına aç kalbimizi.

Amin.

"Ya Semi, Yare açık yare yare açmaya yare ne hacet. Feryadım duyulur aşikâre dile dökmeye ne havet. Güllerim döndü hare hare küsmeye ne hacet. Dil avare dudak bir çare parelenmeye ne hacet."