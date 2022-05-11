Eşekarısı taklidi yaptıkları ortaya çıktı

İTALYAN bilim insanları tarafından yapılan yeni bir araştırmada, fare kulaklı yarasaların baykuş gibi avcı ve yırtıcılardan kurtulmak için eşekarısı taklidi yaptığı keşfedildi. Latince adı "Myotis myotis" olan yarasaları gözlemleyen bilim insanları, hayvanların tehlike hissettikleri anda eşekarıları gibi vızıldadığını saptadı. Doğada hayvanların, tehlikeyi savuşturmak için başka hayvanları taklit ettiği örneklere daha önce de rastlanmıştı. Ancak yeni keşif, bir memelinin yırtıcılardan korunmak için böcekleri taklit ettiği, belgelenmiş ilk örnek oldu.