Esenler Belediyesi Gazze’ye yardım gemisi gönderecek

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki esnafın katılımıyla "Bugünkü Kazancım Gazze İçin" kampanyası kapsamında anlamlı bir dayanışmaya öncülük eden Esenler Belediyesi, bu kez içerisinde temel yaşam malzemelerinin bulunduğu bir gemiyi Gazze'ye ulaştırmaya hazırlanıyor.

"Sen de Destek Ol, Gemimize Umut Yükle" sloganıyla gerçekleşen kampanya kapsamında, içerisinde dayanıklı gıda maddeleri, bakliyat, sıvı yağ, battaniye, çocuk maması, çocuk bezi ve kullanılmamış giysilerin yer aldığı yardım kolileri, Gazze halkına ulaştırılmak üzere gemiyle yola çıkacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, ilçede geçen ay düzenlenen "Bugünkü Kazancım Gazze İçin" kampanyasında esnafın, bir günlük kazançlarını Gazze'ye bağışlayarak, büyük bir kardeşlik örneği sergilediğini ifade etti. Göksu, "Şimdi o gönülden gelen iyiliği bir adım daha büyütüyor, Gazze'ye uzanan bir iyilik yolculuğuna çıkıyoruz. Gazze'de çocuklar aç, anneler çaresiz, şehir yıkık dökük ama biz biliyoruz ki umut asla bitmez. Bu gemi, insanlığın, kardeşliğin ve merhametin gemisidir. Esenler halkının gönlünden çıkan her yardım, Gazze'de bir yüreğe dokunacak. Biz bu gemiyi sadece malzeme yüklü değil, dualarımızla, sevgimizle, kardeşliğimizle gönderiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.