Esenler Belediyesi’nden geri dönüşümle kazandırılan 8 milyon defter ile eğitime dev destek

"Sıfır Atık" ve çevre duyarlılığı konusunda hayata geçirdiği projelerle adından söz ettiren Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, son zamanlarda artan orman yangınlarının doğaya verdiği zarara dikkat çekerek, geri dönüşümün önemine bir kez daha vurgu yaptı. Yaklaşık 1,5 milyon ağacı kurtardıklarını kaydeden Başkan Göksu, elde ettikleri defterleri bu yıl da öğrencilere dağıttıklarını söyledi. "Kitaplar hükûmetimizden, defterler belediyemizden" sloganıyla gerçekleştirilen proje ile 16 yılda 8 milyon defter eğitime geri kazandırıldı. Defterler, Esenler'de bulunan ilk ve orta dereceli 57 okula dağıtıldı.

TEK BİR AĞAÇ DAHİ İSRAF ETMİYORUZ

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, yaz aylarında Türkiye'nin birçok bölgesinde çıkan orman yangınlarının herkesi derinden üzdüğünü belirterek, bir daha böyle hadiselerin yaşanmaması temennisinde bulundu. Göksu, çocuklara doğa sevgisi aşılamanın her zamankinden daha önemli hale geldiğini vurgulayarak, "Milli Eğitim Bakanlığımız bu yıl, 'Her Çocuk Bir Fidan, İlk Ders Yeşil Vatan' dedi. Biz de her yıl olduğu gibi bu yıl da geri dönüşümden elde ettiğimiz defterlerle çocuklarımıza bir mesaj veriyoruz. Bu çalışmamızla tek bir ağacımızı israf etmeden hem doğamıza sahip çıkıyor hem de öğrencilerimizin eğitimine katkı sunuyoruz. Dağıttığımız her bir defter, çocuklarımız için yeni bir gelecek sayfası demek. Biz bu sayfaları geri dönüşümle doğadan, emeğimizle Esenler'den üretiyoruz. Hem çevreyi koruyoruz hem de ailelerimizin yükünü hafifletiyoruz" ifadelerini kullandı.