Esenler’de feci kaza! Kontrolden çıkan TIR dere yatağına uçtu:1 yaralı

KAZA İLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralı şoför, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolu trafiğe kapattı. Bu sırada olay yerine gelen firmaya ait kamyonlara, kaza yapan TIR'da yüklü kumaşlar taşındı. Kaza sonrası dereye düşen TIR'ı, bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör