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Giriş Tarihi: 12.08.2026 08:40

Esenler'de feci kaza! Kontrolden çıkan TIR dere yatağına uçtu:1 yaralı

Esenler'de kumaş yüklü TIR, bariyerlere çarparak dere yatağına düştü. Kaza sonucu yaralanan TIR şoförü hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolu trafiğe kapattı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA Yaşam
Esenler’de feci kaza! Kontrolden çıkan TIR dere yatağına uçtu:1 yaralı
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Kaza, saat 05.30 sıralarında Dumlupınar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Merter istikametine ilerleyen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 BAY 717 plakalı TIR, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı, ardından dere yatağına düştü.

TIR ŞOFÖRÜ YARALANDI

Yoldan geçenler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralanan TIR şoförünü araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Esenler'de feci kaza: Tır dereye devrildi, sürücü yaralandı! | Video

KAZA İLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralı şoför, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolu trafiğe kapattı. Bu sırada olay yerine gelen firmaya ait kamyonlara, kaza yapan TIR'da yüklü kumaşlar taşındı. Kaza sonrası dereye düşen TIR'ı, bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ESENLER

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Esenler'de feci kaza! Kontrolden çıkan TIR dere yatağına uçtu:1 yaralı
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