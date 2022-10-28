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Giriş Tarihi: 28.10.2022 11:06 Son Güncelleme: 28.10.2022 11:27

SON DAKİKA: İkitelli'de sanayi sitesinde patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

Başakşehir'de bulunan İkitelli Esenler Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde patlama oldu. Olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Ekiplerin olay yerinde çalışması devam ediyor. Öte yandan, Başakşehir İkitelli Esenler Sanayi Sitesi'ndeki patlamaya ilişkin İstanbul Valili'ği yazılı açıklama yaptı.

DHA
AA
SON DAKİKA: İkitelli’de sanayi sitesinde patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

Oto sanayi sitesindeki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlama nedeniyle bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Son Dakika: İkitelli'de sanayi sitesinde patlama! Ölü ve yaralılar var | Video

Son Dakika: İkitelli Esenler sanayi sitesindeki patlama anı kamerada | Video

İSTANBUL VALİLİĞİ: BAŞAKŞEHİR'DEKİ PATLAMADA 1 İŞÇİ ÖLDÜ, 3 İŞÇİ YARALI

Başakşehir İkitelli Esenler Sanayi Sitesi'ndeki patlamaya ilişkin İstanbul Valili'ği yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada "Bugün saat 10.00 sıralarında Başakşehir İlçemiz İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Esenler Sanayi Sitesi 1. Blokta araç tamir-bakımı yapılan bir işyerinde patlama meydana gelmiştir. Olay yerine ivedilikle itfaiye, güvenlik, sağlık ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Alınan ilk bilgilere göre, olayda maalesef 1 işyeri çalışanı hayatını kaybetmiş, 3 işçi yaralanmıştır. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerimizce Çam ve Sakura Şehir Hastanesine sevk edilmiş olup, ekiplerimizin olay yerindeki çalışmaları devam etmektedir. Olayda hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Konuya ilişkin tahkikat başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.

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SON DAKİKA: İkitelli'de sanayi sitesinde patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi
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