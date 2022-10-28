Video Yaşam Son Dakika: İkitelli Esenler sanayi sitesindeki patlama anı kamerada | Video
Son Dakika: İkitelli Esenler sanayi sitesindeki patlama anı kamerada | Video

Son Dakika: İkitelli Esenler sanayi sitesindeki patlama anı kamerada | Video

28.10.2022 | 11:11

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Başakşehir'de bulunan İkitelli Esenler Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde patlama oldu. Olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. İşte İkitelli sanayi sitesindeki patlama anı...

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