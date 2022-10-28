Son Dakika: İkitelli Esenler sanayi sitesindeki patlama anı kamerada | Video

Başakşehir'de bulunan İkitelli Esenler Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde patlama oldu. Olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı. İşte İkitelli sanayi sitesindeki patlama anı...