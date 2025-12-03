Esenler’deki tarihi tabur binası kütüphane olacak

Esenler Belediyesi, 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde yer alan, yüzyılı aşkın geçmişe sahip askeri kışla içindeki tabur binasını restore ederek yazar, sosyolog ve düşünür Cemil Meriç ismiyle modern bir kütüphaneye dönüştürüyor. İlçede yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında, 1912'de yapılan askeri kışla içerisindeki tabur binası da aslına uygun olarak restore ediliyor. Restorasyonun ardından modern bir kültür ve eğitim merkezi olarak hizmet verecek kütüphane, 300 kişilik kapasitesi ve okuma alanlarından bilişim atölyelerine uzanan imkanlarıyla ilçenin kültürel dönüşümüne katkı sağlayacak. Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, "Sadece evler yaparak değil, o evlerin içerisinde yaşayacak her bir insanımıza, onun zihinsel dönüşümüne, zihinsel inşasına katkı sunacak sosyal ve kültürel mekanları inşa ediyoruz" dedi.