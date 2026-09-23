Esenyurt D-100’de kaza! Direksiyon hakimiyetini kaybetti refüje çıktı: Sürücü feci şekilde can verdi

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEREK REFÜJE ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre, Jorabel Toklobayev yönetimindeki 34 BM 1682 plakalı kamyonet, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje çıktı. Kamyonet, ardından yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.