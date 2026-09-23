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Giriş Tarihi: 23.09.2026 12:10 Son Güncelleme: 23.09.2026 12:22

Esenyurt D-100'de kaza! Direksiyon hakimiyetini kaybetti refüje çıktı: Sürücü feci şekilde can verdi

Esenyurt, D-100 Karayolu'nda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, aydınlatma direğine çarptı. Kazada ağır yaralanan kamyonetin şoförü Jorabel Toklobayev (33), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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DHA Yaşam
Esenyurt D-100’de kaza! Direksiyon hakimiyetini kaybetti refüje çıktı: Sürücü feci şekilde can verdi
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Esenyurt'ta sabah saat 07.25 sıralarında Turgut Özal Mahallesi D-100 Karayolu Torium mevkisi yan yolunda feci kaza meydana geldi.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEREK REFÜJE ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre, Jorabel Toklobayev yönetimindeki 34 BM 1682 plakalı kamyonet, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje çıktı. Kamyonet, ardından yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan Türkmenistanlı Toklobayev, çevredekiler tarafından araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde kalp masajı yaptığı Toklobayev, ardından Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BÖLGEDE TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Jorabel Toklobayev, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Esenyurt'taki feci kazada kamyonet şoförü hayatını kaybetti: Kaza kamerada

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ESENYURT

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Esenyurt D-100'de kaza! Direksiyon hakimiyetini kaybetti refüje çıktı: Sürücü feci şekilde can verdi
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