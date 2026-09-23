Esenyurt D-100’de kaza! Direksiyon hakimiyetini kaybetti refüje çıktı: Sürücü feci şekilde can verdi

Esenyurt'ta sabah saat 07.25 sıralarında Turgut Özal Mahallesi D-100 Karayolu Torium mevkisi yan yolunda feci kaza meydana geldi.
DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEREK REFÜJE ÇIKTI
Edinilen bilgiye göre, Jorabel Toklobayev yönetimindeki 34 BM 1682 plakalı kamyonet, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje çıktı. Kamyonet, ardından yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada ağır yaralanan Türkmenistanlı Toklobayev, çevredekiler tarafından araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde kalp masajı yaptığı Toklobayev, ardından Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
BÖLGEDE TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU
Jorabel Toklobayev, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Esenyurt'taki feci kazada kamyonet şoförü hayatını kaybetti: Kaza kamerada