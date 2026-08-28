Esenyurt’ta 11 araç kazaya karıştı: 2’ ağır 6 yaralı

Kaza, saat 05.00 sıralarında Esenyurt O-3 TEM bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, 34 FT 3337 plakalı kamyonet seyir halinde ilerlerken, direksiyon hakimiyetini kaybederek yan yattı. Sürücüsü aşağı inerek yardım bekledi. O esnada çevredeki vatandaşlar yardıma koştu.Aynı yönde seyir halinde olan 16 ANR 415 plakalı motosiklet ve plakası belli olmayan çok sayıda otomobil kamyonete çarparak durabildi. 1 otomobile yardıma koşan vatandaş, kalabalığa çarparak durabildi. İhbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, kazada 2'si ağır toplamda 6 yaralı olduğu anlaşıldı.Yaralılar hemen bölgedeki en yakın devlet hastanesine sevk edildi. Polis ekipleri yolu kapatarak güvenli bir çalışma başlattı. Yol temizlenerek, bölgeye çekici ve vinç sevk edildi. Kazaya karışan araçlar ve kamyonet çekilmesi ile trafik normale döndü.11 aracın karıştığı kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

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