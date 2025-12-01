Haberler Yaşam Haberleri Esenyurt'ta alacak verecek kavgası: 8 yaralı
Esenyurt'ta iki grup arasında alacak verecek meselesinden çıkan kavgada 6 kişi bıçakla, 2 kişi de silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çınar Mahallesi 1426. Sokak'ta bulunan emlakçı dükkanında bir araya gelen iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Büyüyerek sokağa taşan kavgada 6 kişi bıçakla, 2 kişi de silahla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından bölgeye tedbir amaçlı olarak çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin olaya ilişkin çalışmaları sürüyor.

