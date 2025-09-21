Esenyurt’ta eğitim yatırımı tamam! Ulaşım sorunu İBB yüzünden felç

AK Parti Esenyurt İlçe Başkanı Togay Çoban, öğrencilerin yaşadığı ulaşım ve yol sorunlarına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kayıtsız kaldığını söyledi.

Çoban, SABAH'a yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde tamamlanan Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi'nin, 108 bin metrekarelik kapalı alanı, 320 dersliği, 88 laboratuvarı, spor salonları, konferans salonları, pansiyonları ve planeteryumuyla yalnızca İstanbul'un değil, Türkiye'nin en büyük ve görkemli eğitim yatırımlarından biri olduğunu vurguladı. "Devletimiz, Cumhurbaşkanlığımızdan Milli Eğitim Bakanlığımıza, Valiliğimizden İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze kadar bütün kurumlarıyla üzerine düşeni yapmış; bu külliyeyi evlatlarımızın hizmetine sunmuştur. Eğitim ordumuz göreve başlamış, 9 bin 11 öğrencimiz kayıt altına alınmış ve külliyemiz 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla ışık saçmaya başlamıştır" diyen Çoban, İBB'nin sorumluluklarını yerine getirmediğini öne sürdü.

Çoban, "Devletimiz okulu yaptı, yollarını planladı, üst geçitlerini projelendirdi, toplu taşıma düzenlemelerini hazırlayıp İBB'ye sundu. Ancak İBB, bütün bunları uygulamak yerine seyirci kalmayı tercih etti. Bugün külliye ışıl ışıl yanarken, binlerce evladımız eğitimine devam ediyor. Fakat tek bir şey eksik: İBB'nin kaldırmadığı otobüsler, yapmadığı yollar ve kurmadığı sinyalizasyon düzeni" ifadelerini kullandı. Açıklamasında "Milletimizin iradesi, devletimizin gücü, İBB'nin acziyeti ortadadır" diyen Çoban, İBB'nin en basit hizmet olan toplu taşımayı bile sağlayamadığını dile getirerek, "Devletimiz eğitimde tarih yazarken, İBB toplu taşıma gibi basit bir hizmeti dahi verememektedir. İşte fark budur: Biri hizmet üretir, diğeri bahane" dedi.