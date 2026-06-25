Esenyurt’ta evinin önünde infaz edilmişti: Cinayet anı kamerada!

'2 EL SİLAH SESİ DUYDUM'

Bir diğer görgü tanığı Hasan D. ise, "Ben çıktığımda sadece kalabalık vardı. Vurmuşlardı, orada yatıyordu. Polisler çevirmişlerdi olay yerini. Yan binamızda oturuyor. Saat 06.00'ya geliyordu, o civarlardaydı. 2 el silah sesi duydum. Arabanın kapısını açmadan vurmuşlar" ifadelerini kullandı.Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.