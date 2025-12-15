Esenyurt’ta gençler arasında toplu kavga: Sokaklar savaş alanına döndü

Olay, dün akşam saatlerinde Pınar Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede kontrolden çıkarak kavgaya dönüştü. Gençler birbirlerine tekme ve tokatlarla saldırırken, olay dakikalar içinde sitenin dışına taşarak sokakta da devam etti.

DAMACANALARLA SALDIRDILAR

Kavganın büyümesiyle taraflar, ellerine geçirdikleri kemer ve damacanalarla karşı gruba saldırdı. Uzun süre devam eden ve adeta savaş alanını andıran kavga anları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.