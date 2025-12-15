Haberler Yaşam Haberleri Esenyurt’ta gençler arasında toplu kavga: Sokaklar savaş alanına döndü
Esenyurt’ta gençler arasında toplu kavga: Sokaklar savaş alanına döndü

İstanbul Esenyurt’ta iki grup arasında bir sitede başlayan kavga, kısa sürede sokağa taşarak büyüdü. Onlarca gencin karıştığı kavgada taraflar birbirlerine tekme ve tokatlarla saldırırken, kemer ve damacana gibi cisimler de kullanıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Pınar Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede kontrolden çıkarak kavgaya dönüştü. Gençler birbirlerine tekme ve tokatlarla saldırırken, olay dakikalar içinde sitenin dışına taşarak sokakta da devam etti.

DAMACANALARLA SALDIRDILAR

Kavganın büyümesiyle taraflar, ellerine geçirdikleri kemer ve damacanalarla karşı gruba saldırdı. Uzun süre devam eden ve adeta savaş alanını andıran kavga anları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

