Esenyurt’ta hırsızın rahatlığı pes dedirtti! Unutulan telefonu kendisininmiş gibi alıp uzaklaştı: O anlar kameraya yansıdı!

Olay, saat 05.30 sıralarında Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. İş yerine ait servisi bekleyen işçi, cep telefonunu oturduğu bankın üzerine bıraktı. Servisin gelmesiyle araca binen işçi, bir süre sonra telefonunu bankta unuttuğunu fark ederek geri döndü. Ancak telefonunu bıraktığı yerde bulamadı.