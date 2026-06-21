Haberler Yaşam Haberleri Esenyurt’ta hırsızın rahatlığı pes dedirtti! Unutulan telefonu kendisininmiş gibi alıp uzaklaştı: O anlar kameraya yansıdı!
Giriş Tarihi: 21.06.2026 10:17

Esenyurt’ta hırsızın rahatlığı pes dedirtti! Unutulan telefonu kendisininmiş gibi alıp uzaklaştı: O anlar kameraya yansıdı!

İstanbul Esenyurt’ta meydana gelen hırsızlık olayı hayrete düşürdü. Servis bekleyen işçi dalgınlıkla telefonunu bankın üzerinde unutunca yoldan geçen bir kişi tarafından alındı. Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda şüphelinin rahatlığı ise akıllara durgunluk verdi. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Esenyurt’ta hırsızın rahatlığı pes dedirtti! Unutulan telefonu kendisininmiş gibi alıp uzaklaştı: O anlar kameraya yansıdı!
  • ABONE OL

Olay, saat 05.30 sıralarında Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. İş yerine ait servisi bekleyen işçi, cep telefonunu oturduğu bankın üzerine bıraktı. Servisin gelmesiyle araca binen işçi, bir süre sonra telefonunu bankta unuttuğunu fark ederek geri döndü. Ancak telefonunu bıraktığı yerde bulamadı.

HIRSIZIN PİŞKİNLİĞİ PES DEDİRTTİ

Çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen telefon sahibi, yoldan geçen bir kişinin telefonu fark ederek aldığını belirledi. Görüntülerde, şüphelinin çevresini kontrol ettikten sonra telefonu cebine koyduğu, bir süre yürüdükten sonra bölgeye gelen minibüse binerek uzaklaştığı görüldü.

Esenyurt'ta servis beklerken bankta unutulan telefonu alıp uzaklaştı | Video

"TELEFONUMU GETİRİRSENİZ ŞİKAYETİ GERİ ÇEKECEĞİM"

Kılıfının arkasında 1 gram altın, 400 lira ve temassız kredi kartı bulunan telefonun sahibi, elde ettiği görüntülerle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Telefonunu geri isteyen mağdur, cihazı alan kişiye, "Telefonumu getirin. Getirirseniz polise yaptığım şikayeti geri çekeceğim" çağrısında bulundu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #ESENYURT #HIRSIZLIK

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Esenyurt’ta hırsızın rahatlığı pes dedirtti! Unutulan telefonu kendisininmiş gibi alıp uzaklaştı: O anlar kameraya yansıdı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA