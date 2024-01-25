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Giriş Tarihi: 25.1.2024 06:07

Esenyurt'ta korkunç cinayet! Eski yol ortasında bıçaklayarak intihar etti

Esenyurt’ta eski karısını sokak ortasında defalarca bıçaklayan Ömer Avşar, olay sonrası evinde kendini asarak yaşamına son verdi. Yaralanan kadının hastanede tedavisi devam ederken Ömer Avşar'ın cenazesi Adli Tıp Morguna sevk edildi.

İHA
Esenyurt’ta korkunç cinayet! Eski yol ortasında bıçaklayarak intihar etti
Olay, gece saatlerinde Esenyurt Üçevler Mahallesi 926. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 4 çocuk sahibi 40 yaşlarındaki Ömer Avşar, eski eşi M.A.'yı yaşadığı binanın kapısının önünde defalarca bıçakladı. Olay sonrası sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bir süre sonra Ömer Avşar, 904. Sokak'taki bodrum katta bulunan evinde kendini asarak yaşamına son verdi. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren olay yeri inceleme ekipleri daire içerisinde çalışma yaptı. Yapılan incelemenin sonunda Ömer Avşar'ın cansız bedeni cenaze aracına bindirilerek Adli Tıp Morguna götürüldü. Bıçaklanarak yaralanan M.A.'nın ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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Esenyurt'ta korkunç cinayet! Eski yol ortasında bıçaklayarak intihar etti
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