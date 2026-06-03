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Giriş Tarihi: 3.06.2026 16:59 Son Güncelleme: 3.06.2026 17:06

Esenyurt’ta korkutan anlar! Çocuklarımı göremediğini söyleyip 4'üncü kattan atladı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde meydana gelen olay panik dolu anlar yaşattı. Eşinden ayrıldığı ve çocuklarını göremediğini iddia eden kadın yaşadığı apartmanının 4’üncü katından aşağı atladı. İtfaiye ekipleri tarafından açılan şişme yatağa düşen kadın hastaneye kaldırıldı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Esenyurt’ta korkutan anlar! Çocuklarımı göremediğini söyleyip 4’üncü kattan atladı
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Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen kadın, eşinden ayrıldığı ve çocuklarını göremediği gerekçesiyle apartmanın 4. katına çıktı. Bina önünde toplanan vatandaşlar kadını ikna etmeye çalıştı.

4'ÜNCÜ KATTAN AŞAĞI ATLADI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri binanın altına şişme yatak kurdu. Bir türlü ikna olmayan kadın kendini 4. kattan aşağı bıraktı. Hava yatağına düşen kadın, yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta korkutan anlar: Çocuklarını göremediğini söyleyip 4. kattan aşağı atladı! | Video

HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #ESENYURT

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Esenyurt’ta korkutan anlar! Çocuklarımı göremediğini söyleyip 4'üncü kattan atladı
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