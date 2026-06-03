Esenyurt’ta korkutan anlar! Çocuklarımı göremediğini söyleyip 4’üncü kattan atladı

4'ÜNCÜ KATTAN AŞAĞI ATLADI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri binanın altına şişme yatak kurdu. Bir türlü ikna olmayan kadın kendini 4. kattan aşağı bıraktı. Hava yatağına düşen kadın, yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta korkutan anlar: Çocuklarını göremediğini söyleyip 4. kattan aşağı atladı! | Video