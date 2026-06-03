Esenyurt’ta korkutan anlar! Çocuklarımı göremediğini söyleyip 4’üncü kattan atladı

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen kadın, eşinden ayrıldığı ve çocuklarını göremediği gerekçesiyle apartmanın 4. katına çıktı. Bina önünde toplanan vatandaşlar kadını ikna etmeye çalıştı.
4'ÜNCÜ KATTAN AŞAĞI ATLADI
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri binanın altına şişme yatak kurdu. Bir türlü ikna olmayan kadın kendini 4. kattan aşağı bıraktı. Hava yatağına düşen kadın, yaralandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Esenyurt'ta korkutan anlar: Çocuklarını göremediğini söyleyip 4. kattan aşağı atladı! | Video