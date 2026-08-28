Esenyurt'ta meydana gelen feci kazada flaş: 11 araç birbirine girmişti! Görüntüler ortaya çıktı...

YARDIMA KOŞANLARA ÇARPTI

Kaza sonrası çevreden yardım için gelenlerle, aracıyla kazayı görüp duran araçlarla, çevreden yardıma koşanlara arkadan gelen araçlar çarptı. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar ilk müdahelelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri ise kazaya karışan araçlarda inceleme yaptı. Araçlar daha sonra çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol bir süre sonra polis tarafından kontrollü olarak trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.