Esenyurt'ta meydana gelen feci kazada flaş: 11 araç birbirine girmişti! Görüntüler ortaya çıktı...

Kaza Esenyurt, TEM Bağlantı yolu Ambarlı istikametinde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 FT 3337 plakalı sebze yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
YARDIMA KOŞANLARA ÇARPTI
Kaza sonrası çevreden yardım için gelenlerle, aracıyla kazayı görüp duran araçlarla, çevreden yardıma koşanlara arkadan gelen araçlar çarptı. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar ilk müdahelelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri ise kazaya karışan araçlarda inceleme yaptı. Araçlar daha sonra çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol bir süre sonra polis tarafından kontrollü olarak trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Kazanın ardından yaşananlar ve TEM Otoyolu'nda oluşan trafik dron ile havadan görüntülendi.
Esenyurt'ta 11 aracın karıştığı zincirleme kaza kameraya böyle yansıdı | Video