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Giriş Tarihi: 11.9.2022 11:40

Esenyurt'ta satırlı silahlı kavga çıktı! Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı

Esenyurt'ta amcasının eşiyle yasak ilişki yaşadığını öğrendiği kuzeni Adem A.'ya şantaj yaptığı öne sürülen Recep A., daha fazla para talebine olumsuz cevap alınca, ikili arasında tartışma yaşandı. Diğer aile üyelerine de yansıyan olay, satır ve bir kurusıkı tabancanın kullanıldığı sokak kavgasına dönüştü. Çevik kuvvet ekiplerinin sevk edildiği olayda, taraflar gözaltına alındı.

DHA

Esenyurt Hürriyet Mahallesi'nde 2 Eylül Cuma günü akşam saatlerinde kavga çıktığı ihbarı yapıldı. Aynı aileden 5 kişinin karıştığı kavgada, kurusıkı tabancayla ateş edildiği öğrenildi. Tarafları ayırmak için 2 çevik kuvvet timi ve bir polis ekibi sevk edildi. Gözaltına alınan 6 kişiden Hasan A., adliyeye sevk edilirken, 5'e serbest bırakıldı.

Karakolda alınan ifadelerde, Recep A.'nin amcasının eşiyle yasak ilişki yaşadığını öğrendiği kuzeni Adem A.'ya şantaj yaparak 10 bin TL aldığı, daha fazla para isteyince ikili arasında gerginlik yaşandığı anlatıldı. Recep A. yasak ilişkiyi abisi Hasan A.'ya anlattı. Ruhsatsız tabancası ve satırla Adem A.'nın evinin bulunduğu sokağa gelen Hasan A., 'namus meselesi' diye bağırdı. Bu sırada oğlu Dursun A. ile birlikte sokağa inen Adem A., Hasan A.'yı darbetti. Abisine saldırıldığını öğrenen Recep A. da kurusıkı tabancayla ateş ederek kavgaya dahil oldu. Kavgayı bir mahalleli cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Gözaltına alınan 2'si kadın 6 kişiden, 5'i serbest kalırken, Hasan A. adliyeye sevk edildi. Taraflardan ele geçirilen kurusıkı ve ruhsatsız tabancaya el konuldu.

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Esenyurt'ta satırlı silahlı kavga çıktı! Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı
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