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Giriş Tarihi: 2.08.2026 22:26 Son Güncelleme: 2.08.2026 22:31

Esenyurt’ta silahlı kavga: 2 yaralı

Esenyurt’ta aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı ve sopalı kavga çıktı. Kavgada iki kişi yarandı.

İHA
Esenyurt’ta silahlı kavga: 2 yaralı
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Olay, akşam saatlerinde Esenyurt Sultaniye mahallesi 624 Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı sopalı kavgaya dönüştü.

Esenyurt'ta silahlı kavga: 2 yaralı

Kavga sırasında gruptaki bir şahıs silahıyla ateş etti. Açılan ateş sonucu karşı gruptan 1 kişi yaralandı. Bunun üzerine karşı gruptakiler silahlı şüpheliye sopalarla saldırdı. Darbedilen şüpheli de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Esenyurt’ta silahlı kavga: 2 yaralı
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