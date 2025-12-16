Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu: Dron kamerasına yakalandılar! 3 gözaltı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında 10 Aralık'ta Esenyurt'ta dron destekli denetim yaptı. Uyuşturucu satışı yaptığı dron kamerasına yansıyan şüphelilerin yakalanması için operasyon yapıldı.