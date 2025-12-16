Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu: Dron kamerasına yakalandılar! 3 gözaltı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında 10 Aralık'ta Esenyurt'ta dron destekli denetim yaptı. Uyuşturucu satışı yaptığı dron kamerasına yansıyan şüphelilerin yakalanması için operasyon yapıldı.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Görüntülerde yer alan H.Ö., E.B. ve K.O. isimli şüpheliler suç üstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 7 parça halinde toplam 63,65 gram narkotik madde ele geçirildi.
Gözaltına alınanlardan K.O. işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, H.Ö. ve E.B. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.