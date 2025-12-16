Haberler Yaşam Haberleri Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu: Dron kamerasına yakalandılar! 3 gözaltı
Giriş Tarihi: 16.12.2025 15:54 Son Güncelleme: 16.12.2025 17:03

Esenyurt'ta dron destekli denetimlerde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. 6.365 gram uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonda yakalanan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında 10 Aralık'ta Esenyurt'ta dron destekli denetim yaptı. Uyuşturucu satışı yaptığı dron kamerasına yansıyan şüphelilerin yakalanması için operasyon yapıldı.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Görüntülerde yer alan H.Ö., E.B. ve K.O. isimli şüpheliler suç üstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 7 parça halinde toplam 63,65 gram narkotik madde ele geçirildi.

Gözaltına alınanlardan K.O. işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, H.Ö. ve E.B. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

