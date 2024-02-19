Esenyurt’taki Tekel vahşetinde ilk duruşma başladı

"ÖLDÜRMEK İSTESEM ŞİSEDEN MEDET UMMAZDIM"

Tutuklu sanıklardan Murat Özer ise ilk duruşmada yaptığı savunmada şöyle konuştu: "Cantürk Erzen'i 2009 yılından beri tanırım. Husumetim yok. Kendisine birçok yerde referans oldum. Abim ile aralarında bir ticaret oldu. 625 Bin TL parayı ödememiş. Olay öncesi kahve içiyorduk. Bize küfürler, vs watsaptan. Bu hareketini görünce numarasını sildim. Abim bizi rezil etti dedi. Önce aradım açmadı. Abim gidelim konuşalım dedi. Azat'ı aldık. Serveti de ben aradım. Tekele doğru gittik. Yunus Emre Erzen ile aram iyidi. Amca-Yeğen gibiydik. Ama içeri girdiğimde o Yunus'tan eser yoktu. Alkollüydü. Samimi olduğumuz için elini omzuna koydum. Elimi itti. Kasanın altından silahı aldı. Ruhsatlı silahım var. Öldürmek istesem bir şişeden medet ummazdım. Şişeyi vurdum. Silahını çıkarıp ateş etmeye başladı. Beş altı defa sıktı. Ateş sesleri gelmeye başladı. Azat da benim kanlar içerisinde olduğumu görünce baba diye bağırdı. Sonra abim oglunun da vurulacağını düşünerek ateş etti. Olay sonrası hastanedeki tedavimin ardından da teslim oldum"

Tekel bayi dehşetinde istenen cezalar belli oldu! 2 kişi hayatını kaybetmişti