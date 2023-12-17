Tekel bayi dehşetinde istenen cezalar belli oldu! 2 kişi hayatını kaybetmişti

İstanbul Esenyurt'a bağlı Güzelyurt Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan bir tekel bayiinde geçtiğimiz Temmuz ayında alacak verecek tartışmasında yaşanan dehşet dolu anlar Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Tekel içerisinde meydana gelen silahlı kavgada Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmiş, Yusuf Erzen ve Murat Özer ise yaralanmıştı. Olaya ilişkin Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Tarık Özer, Murat Özer, Azat Özer ve Servet Özer tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, Adem K., Erdal A., Ercan T., Vedat E., Hüsamettin A. ve Nimetullah Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.