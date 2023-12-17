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Haberler Yaşam Tekel bayi dehşetinde istenen cezalar belli oldu! 2 kişi hayatını kaybetmişti
Giriş Tarihi: 17.12.2023 08:04 Güncelleme Tarihi: 17.12.2023 08:04

Tekel bayi dehşetinde istenen cezalar belli oldu! 2 kişi hayatını kaybetmişti

Esenyurt'ta geçtiğimiz Temmuz ayında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı tekel bayii dehşetinde soruşturma tamamlandı. Olayla ilgili hazırlanan fezlekede tutuklu 4 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 41 yıldan 58 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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Tekel bayi dehşetinde istenen cezalar belli oldu! 2 kişi hayatını kaybetmişti

İstanbul Esenyurt'a bağlı Güzelyurt Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan bir tekel bayiinde geçtiğimiz Temmuz ayında alacak verecek tartışmasında yaşanan dehşet dolu anlar Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Tekel içerisinde meydana gelen silahlı kavgada Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmiş, Yusuf Erzen ve Murat Özer ise yaralanmıştı. Olaya ilişkin Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Tarık Özer, Murat Özer, Azat Özer ve Servet Özer tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, Adem K., Erdal A., Ercan T., Vedat E., Hüsamettin A. ve Nimetullah Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Tekel bayi dehşetinde istenen cezalar belli oldu! 2 kişi hayatını kaybetmişti

Soruşturmanın tamamlanması sonrası hazırlanan fezleke, iddianame düzenlenmesi amacıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Fezlekede tutuklu şüpheliler; Tarık Özer, Murat Özer, Azat Özer ve Servet Özer hakkında ayrı ayrı 'Tasarlayarak ve kan gütme saikiyle öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'Kasten öldürme, tasarlayarak kan gütme saikiyle öldürmeye teşebbüs',

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Tekel bayi dehşetinde istenen cezalar belli oldu! 2 kişi hayatını kaybetmişti

'Birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit ve ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma ya da bulundurma' suçlarından 41 yıldan 58 yıla kadar hapis cezaları talep edildi. Serbest bırakılan şüpheliler; Adem K., Erdal A., Ercan T., Vedat E., Hüsamettin A. ve Nimetullah Ö. hakkında ise 'Suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezaları talep edildi.

Tekel bayi dehşetinde istenen cezalar belli oldu! 2 kişi hayatını kaybetmişti

İCRA TAKİBİ SONRASI HAKARET İÇERİKLİ MESAJ DETAYI

Fezlekede şüpheliler; Murat Özer, Tarık Özer, Azat Özer ve Servet Özer'in tekel bayiine, olayda hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen'nin babası Cantürk Erzen'in WhatsApp durumunda kendisi hakkında başlatılan icra takibi hakkında hakaret ve küfür içerikli mesaj yayınlaması sonrası geldiği anlatıldı. Ayrıca şüphelilerin tekelde Cantürk Erzen'i bulamayınca oğlu Yunus Emre Erzen'den babasını çağırmasını istediği, çağırmaması üzerine de silahlı kavganın meydana geldiği anlatıldı.

Tekel bayi dehşetinde istenen cezalar belli oldu! 2 kişi hayatını kaybetmişti

MURAT ÖZER'İ HASTANEYE BIRAKIP KAÇMIŞLAR
Yunus Emre Erzen'in 8, Batuhan Bayındır'ın ise 2 merminin isabet etmesi kaldırıldıkları özel hastanede hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sonrası şüpheli Tarık Özer, Azat Özer ve Servet Özer'in silahlı kavgada ayağından yaralanan şüpheli Murat Özer'i Beylikdüzü'nde özel bir hastaneye bırakıp kaçtıkları öğrenildi. Murat Özer'in hastanede, Servet Özer'in bir arkadaşının ikametinde ve Azat ve Tarık Özer'in ise kendilerini ihbar etmeleri üzerine yakalandıklarına değinildi.

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