Eşi öldü, kendisi ve 3 çocuğu yaralandı

Malatya'nın Kale ilçesinde Muhammed Doğru'nun kontrolünü yitirdiği 23 AAB 527 plakalı otomobil, elektrik direğine çarpıp şarampole devrildi. Kazada, Safiye Doğru hayatını kaybetti. Sürücü Muhammed Doğru ile çocukları İbrahim (6), Taha (16) ve Ebrar (14) yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Muş'un Bulanık ilçesinde öğrenci servisi kaza yaptı. Kazada 6'sı öğrenci 9 kişi yaralandı.

Giresun'un Keşap ilçesinde ise Murathan Çelik (24) idaresindeki 55 AKF 816 plakalı hafif ticari araç, yol kenarına devrildi. Kazada sürücü Çelik olay yerinde hayatını kaybetti, ağır yaralanan A.P.O. ise Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. -