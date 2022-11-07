Eşim öldürülmemiş gibi, herkes çok kibar

İstanbul Bakırköy'de 27 Ocak'ta, Beşiktaş'ın eski yöneticisi ve Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ortağı olduğu balıkçı restoranında vurularak öldürülmesine ilişkin Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamanın dünkü duruşmasında, Ece Erken ifade verdi. Erken, "Benim eşim canice, hunharca öldürüldü. Burada herkes çok kibar, çok efendi. Sanki benim eşim öldürülmemiş, yerlerde sürüklenmemiş gibi davranılıyor. Bir insan öldü, bundan bu kadar rahat bahsediyor olmaları, çok canımı yakıyor" dedi. Duruşmada şarkıcı Seren Serengil'in tanık olarak dinlenmesi için duruşmaya zorla getirilmesine karar verildi.