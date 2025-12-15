‘Eşime neden baktın?’ diyen genci öldürdü

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde çıkan tartışmada bıçaklanan Murat Yangun hayatını kaybetti, olayı ayırmaya çalışan bir kişi yaralandı. İddiaya göre; Merkez Mahallesi Veysel Atasoy Caddesi üzerinde bir tekel bayisinin önünde eşiyle bekleyen Murat Yangun'un (28), bakışlarından rahatsız olduğu Cem Ç.'ye (51) "Eşime neden baktın?" demesi üzerine ikili arasında çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Murat Yangun çeşitli yerlerinden bıçaklanırken olayı ayırmaya çalışan tekel bayisi işletmecisi H.G. de (25) kolundan yaralandı.Akciğer sönmesi nedeniyle entübe edilen Yangun, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aynı olayda yaralanan H.G. ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. H.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Şüpheli Cem Ç., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinde; Yangun'un eşine bakmadığını, buna rağmen kendisine yumruk attığı için bıçakladığını öne sürdü. 8 suç kaydı olduğu öğrenilen Cem Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Ağustos ayında evlendiği öğrenilen Yangun'un, genç yaşta hayatını kaybetmesi ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.